Почему время умных нелюдимов прошло
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Мало у кого есть сомнения в том, что рынок труда продолжит сильно меняться вследствие технологического процесса и автоматизации производства. Понятно, что все больше однообразных повторяющихся рутинных операций будет выполняться роботами или компьютерными программами. Это приведет к тому, что на некоторых работах люди попросту перестанут быть нужны. Роботы заменяют грузчиков, а искусственный интеллект вытесняет мелких клерков и низкоквалифицированных юристов, так же как компьютеры в недавнем прошлом полностью вытеснили машинисток.
Но что мы можем сделать в свете этих изменений, чтобы не оказаться без работы? Какие навыки и умения надо тренировать? Чему вы должны научить своего ребенка, если хотите обеспечить ему успешное будущее?
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