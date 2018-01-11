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Денис Савельев
Аналитика / Extra Jus
Статья опубликована в № 4484 от 11.01.2018 под заголовком: Независимость судьи в вакууме

Почему самостоятельность не востребована у кандидатов в судьи

Независимость суждений судей предполагается законом, но на практике отвергается системой

Процессуальные кодексы – и Гражданский, и Арбитражный, и Уголовный – все таинство правосудия сосредоточили во фразе: «Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению». Уголовно-процессуальный кодекс добавляет: «<...> руководствуясь при этом законом и совестью». На основании внутреннего убеждения судья будет считать доказательства достаточными или нет. Более того, право часто дает убеждению судьи весьма широкую дискрецию, т. е. свободу самостоятельно установить должное именно по своему усмотрению. В идеале общество должно уважать мнение судьи и опираться на него как на голос справедливости. Именно судья высказывает мнение по таким важным вопросам, как разумность (было ли разумным поведение участника гражданского оборота), соразмерность (соответствует ли ответственность последствиям нарушения), нужно ли назначить экспертизу по делу, определяет размер наказания в установленных пределах.

В каждом решении, а в особенности там, где решение не всегда однозначно следует из материалов дела, проявляется личность судьи, его характер и взгляды, которые и определяют то самое «внутреннее убеждение». От личности судьи зависит, какие решения он будет принимать.

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Комментарии  ()
vms_60
08:48 11.01.2018
Девять лет хожу по судам защитником, в основном по АПН, в основном, - в Питере. Был у абсолютного большинства мировых и почти половине федеральных. Обмениваюсь мнениями с коллегами. Знаю, о чём говорю: Почти в каждом районе СПб есть хотя бы один независимый мировой судья. В районных судах их больше. Остальные ждут команды или хотя бы разрешения стать независимыми. И послушно станут. Команды нет...
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