Почему самостоятельность не востребована у кандидатов в судьи

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Независимость в характеристиках упоминается лишь в 5% случаев Евгений Разумный / Ведомости

Процессуальные кодексы – и Гражданский, и Арбитражный, и Уголовный – все таинство правосудия сосредоточили во фразе: «Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению». Уголовно-процессуальный кодекс добавляет: «<...> руководствуясь при этом законом и совестью». На основании внутреннего убеждения судья будет считать доказательства достаточными или нет. Более того, право часто дает убеждению судьи весьма широкую дискрецию, т. е. свободу самостоятельно установить должное именно по своему усмотрению. В идеале общество должно уважать мнение судьи и опираться на него как на голос справедливости. Именно судья высказывает мнение по таким важным вопросам, как разумность (было ли разумным поведение участника гражданского оборота), соразмерность (соответствует ли ответственность последствиям нарушения), нужно ли назначить экспертизу по делу, определяет размер наказания в установленных пределах.

В каждом решении, а в особенности там, где решение не всегда однозначно следует из материалов дела, проявляется личность судьи, его характер и взгляды, которые и определяют то самое «внутреннее убеждение». От личности судьи зависит, какие решения он будет принимать.

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