Когда главное – не маневры, а их цель
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Результаты активно обсуждаемого накануне выборов бюджетного маневра – эта тема ожидаемо всплыла и на открывшемся во вторник Гайдаровском форуме – во многом зависят от его масштабов и целей, ради которых он будет осуществлен. Решительные преобразования, предполагающие качественное улучшение государственных институтов, инвестиционного климата, сокращение бюрократического вмешательства в экономику, рост инвестиций в человеческий капитал, способны дать существенный эффект. Однако такой итог недостижим отдельно от целого комплекса мер, поскольку требует политических реформ, ограничения аппетитов силовиков и развития бюджетного федерализма. Впрочем, даже ограниченное перераспределение бюджетных средств в пользу здравоохранения, образования и других отраслей может предотвратить деградацию в этих сферах и сохранить человеческий капитал для будущего роста.
Активизация обсуждения возможного бюджетного маневра перед предстоящими в марте президентскими выборами неудивительна и логична – схожий по цели вариант предлагался Владимиру Путину и в 2011 г., накануне прошлых выборов. Накануне выборов власть активнее прислушивается к избирателям. По данным ФОМа, доля опрошенных, считающих недостаточным финансирование здравоохранения, выросла в 2012–2017 гг. с 47 до 57%, образования – с 36 до 48%. Доля считающих недофинансированной социальную помощь осталась прежней (41 и 40%). Эти сведения, вероятно, вынуждают Кремль рассматривать вариант корректировки бюджета в пользу сфер, от которых возможна отдача в будущем, – здравоохранения, образования и инфраструктуры.
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