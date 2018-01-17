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Павел Аптекарь
От редакции
Статья опубликована в № 4488 от 17.01.2018 под заголовком: Главное – маневр

Когда главное – не маневры, а их цель

В отрыве от перенастройки системы и четко прописанных целей бюджетный маневр не будет эффективным

Результаты активно обсуждаемого накануне выборов бюджетного маневра – эта тема ожидаемо всплыла и на открывшемся во вторник Гайдаровском форуме – во многом зависят от его масштабов и целей, ради которых он будет осуществлен. Решительные преобразования, предполагающие качественное улучшение государственных институтов, инвестиционного климата, сокращение бюрократического вмешательства в экономику, рост инвестиций в человеческий капитал, способны дать существенный эффект. Однако такой итог недостижим отдельно от целого комплекса мер, поскольку требует политических реформ, ограничения аппетитов силовиков и развития бюджетного федерализма. Впрочем, даже ограниченное перераспределение бюджетных средств в пользу здравоохранения, образования и других отраслей может предотвратить деградацию в этих сферах и сохранить человеческий капитал для будущего роста.

Активизация обсуждения возможного бюджетного маневра перед предстоящими в марте президентскими выборами неудивительна и логична – схожий по цели вариант предлагался Владимиру Путину и в 2011 г., накануне прошлых выборов. Накануне выборов власть активнее прислушивается к избирателям. По данным ФОМа, доля опрошенных, считающих недостаточным финансирование здравоохранения, выросла в 2012–2017 гг. с 47 до 57%, образования – с 36 до 48%. Доля считающих недофинансированной социальную помощь осталась прежней (41 и 40%). Эти сведения, вероятно, вынуждают Кремль рассматривать вариант корректировки бюджета в пользу сфер, от которых возможна отдача в будущем, – здравоохранения, образования и инфраструктуры.

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Комментарии  ()
Arty
03:30 17.01.2018
Как верно было замечено , проявленная президентом в канун предыдущих выборов забота о развитии медицины и образовании, способствовала их деградации. Боюсь ,что и в данном случае выйдет примерно также, из серии "хотели как лучше, а получилось как всегда" . Тем более ,что для власти бюджетный маневр -это вроде как кинуть кость уличной собаке (электорату перед выборами).
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