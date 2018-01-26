Чем смарт-контракт лучше нотариуса

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В четверг Министерство финансов опубликовало проект федерального закона о цифровых финансовых активах, который должен дать законодательный старт развитию в России ресурсов на платформе блокчейн и ускорить процесс ее применения. Технология блокчейн открывает широкие возможности, выходящие далеко за рамки обменных и платежных операций в криптовалюте, одна из потенциально самых востребованных – это смарт-контракты, также упомянутые в проекте закона, подготовленного Минфином.

Отправной точкой для возникновения смарт-контрактов стало появление в 2008 г. пиринговой платежной системы Bitcoin, описанной Сатоши Накамото. Однако система Bitcoin позволяет совершать только платежные операции и не дает возможности создавать полноценные смарт-контракты, в отличие от платформы Etherium, которая имеет более разнообразный функционал. Специальный язык программирования Solidity позволяет закреплять условия по модели «если... – то...», что делает такие контракты достаточно универсальными и удобными для регулирования широкого круга коммерческих отношений. Если рассмотреть алгоритм работы простой модели смарт-контракта, то это выглядит примерно так: инвестор присылает эфириум на контракт, контракт проверяет, что эфириум поступил в нужные сроки – период проведения ICO (не раньше и не позже), затем перечисляет его на счет владельца контракта и выпускает токены в пользу инвестора.

Пока сфера применения смарт-контрактов фактически ограничивается рамками ICO (первичное размещение токенов) – они позволяют инвесторам приобрести размещаемые токены с высокими гарантиями защиты сделки, которые обеспечиваются технологией децентрализованного реестра. Но в перспективе смарт-контракты могут быть востребованы далеко за пределами ICO: их широкое применение – вопрос ближайшего будущего. Их востребованности должно способствовать, в частности, предложение Минфина защищать права сторон смарт-контракта так же, как и сторон договоров, заключенных в электронной форме.

В частности, смарт-контракты могут быть востребованы для заключения сделок купли-продажи недвижимости или автомобилей. Представим, что продавец создает смарт-контракт на продажу недвижимости (квартиры), а покупатель переводит эфириум на такой смарт-контракт. Условиями контракта предусмотрено, что зачисление эфириума на счет продавца происходит после того, как право собственности на квартиру переходит к покупателю (т. е. вносится запись в государственный реестр недвижимости). Для этого потребуется, чтобы смарт-контракты могли иметь привязку к базам Росреестра и были синхронизированы с ними. Продавец с покупателем совместно регистрируют переход права собственности на квартиру в Росреестре, и смарт-контракт зачисляет эфириум на счет продавца – владельца контракта. В этом случае смарт-контракты позволят избавиться от посредников в виде банков, юристов, нотариусов и т. д., поскольку они самостоятельно проверяют условия сделки и подтверждают ее.

Важно, что все записи о совершенных транзакциях в рамках смарт-контракта хранятся в реестре блокчейна: их нельзя подделать или изменить. Защита обеспечивается методами криптографии, а принцип децентрализации обеспечивает хранение записей таким образом, что любое изменение видно всем участникам системы. Оплачивая покупку, покупатель страхует себя от мошеннической сделки, а продавец гарантированно получает оплату, если его право на продажу подтверждено.

Помимо сделок купли-продажи смарт-контракты могут применяться в страховании, налогообложении, на выборах. Так, например, страховые компании могут применять смарт-контракты при осуществлении страховых выплат, различные торговые или сервисные компании или даже ТСЖ – для удобного голосования на собраниях. Для государственных нужд смарт-контракты могут использоваться при оплате госпошлин, сборов, штрафов, проведении торгов и пр.

Применение смарт-контрактов в таких стандартизированных и однотипных сделках позволяет снизить расходы на услуги юридических, банковских и других организаций, которые обычно требуются при заключении классических договоров и осуществлении взаиморасчетов, а значит, серьезно сократить транзакционные издержки и затраты на администрирование. Исполнение смарт-контрактов осуществляется компьютерной программой – т. е. участие сторон и посредников в этом процессе не требуется. Правильно заданные параметры в программе нивелируют риск недобросовестного поведения сторон при исполнении (уклонения, просрочки, задержки платежей и т. п.). Помимо этого, смарт-контракты обладают высокой степенью достоверности, так как работают на децентрализованной платформе блокчейн, которая исключает несанкционированное вмешательство, например с целью фальсификации. К тому же четко определенные условия смарт-контрактов уже не могут толковаться двояко, потому что записаны на формальном языке программирования.

Однако, несмотря на значительные преимущества смарт-контрактов, есть ряд особенностей, которые пока препятствуют их широкому и быстрому распространению. Первая проблема: для прямых платежей по смарт-контрактам может использоваться только криптовалюта (обменная единица), существующая в рамках конкретной блокчейн-платформы (эфириум для Etherium). Безусловно, существуют площадки, позволяющие обменять эфириум или иную криптовалюту на фиатные деньги, однако это не очень удобно для бизнеса. К тому же криптовалюты пока что официально не признаны в России, операции с ними считаются высокорискованными. Подавляющее большинство компаний все еще предпочитает традиционные деньги, что само по себе препятствует распространению смарт-контрактов.

Вторая проблема: смарт-контракты не универсальны. Они пока не способны подробно и вариативно регулировать сложные договоренности, не могут учитывать комплексный характер человеческих отношений, различного рода декларации, хитрости, лазейки и нестандартные ходы, которые могут возникать на практике. Если, например, обычную куплю-продажу квартиры на вторичном рынке можно вписать в рамки смарт-контракта, то прописать отношения между застройщиком и дольщиками в рамках долевого участия в строительстве новостройки уже достаточно проблематично, и едва ли даже самый продвинутый смарт-контракт сможет уберечь покупателя квартиры от банкротства застройщика или несвоевременной сдачи объекта. Кроме того, надо учитывать, что смарт-контракты хорошо подходят для исполнения договоров, объект которых существует в электронном виде, имеет оцифрованный аналог или может быть определенным образом привязан к таковому. Однако договоры в отношении объектов, которые не может отслеживать программа, помещать в рамки смарт-контракта просто нет смысла.

Третья проблема, вытекающая из одного из преимуществ смарт-контрактов: внести изменения в заключенные контракты невозможно, записи о совершенных транзакциях сохраняются в блокчейне в первозданном виде. Это, конечно, гарантирует высокий уровень доверия пользователей к блокчейну, но на практике это означает, что любые допущенные при составлении смарт-контракта ошибки (как чисто технические, так и в части отражения договоренностей) приведут к тому, что он будет заведомо некорректно исполнен. Изменения будут возможны только в случае заключения нового смарт-контракта, который вернет стороны в первоначальное положение. Понятно, что для этого потребуется согласие обеих сторон. К сожалению, как показывает практика, такого рода неточности могут возникать довольно часто.

Наконец, создание и понимание смарт-контрактов требует специальных знаний, потому что они выглядят как ряд записей программного кода – это тоже на определенном этапе будет препятствовать широкому распространению договоров такого типа. В дальнейшем повсеместное применение смарт-контрактов на практике должно будет существенно сократить количество людей, необходимых для заключения и исполнения договоров, а от оставшихся специалистов потребует переквалификации и получения новых знаний и навыков. Хотя вряд ли это следует считать недостатком смарт-контрактов – скорее неизбежным следствием глобального технического прогресса, неотъемлемой частью которого они и являются.

Но эти недостатки во многом поправимы: прогресс явно не стоит на месте, в ближайшем будущем технология станет более совершенной. Устаревшие традиционные формы договоров станут прошлым веком, и им на замену придут безопасные, точные и максимально надежные цифровые аналоги, работающие в автоматизированном режиме. С одной стороны, передовые технологии существенно упрощают и оптимизируют многие процессы в жизни общества, с другой – они могут породить отмирание целого блока взаимоотношений между людьми: ведь для работы программы требуется децентрализованная среда, которая исключает человеческий фактор. Это означает, что привычные нам институты и ценности могут существенно измениться или вовсе утратить свое значение. Пойдет ли это на пользу или во вред обществу, покажет время.

Автор - управляющий партнер O2 Consulting