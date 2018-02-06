Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4502 от 06.02.2018 под заголовком: Чем опасна декриминализация побоев

Чем опасна декриминализация побоев

Важен не рост числа наказанных, а сокращение числа избитых, считают сооснователи проекта «Насилию.нет» Мари Давтян и Анна Ривина

Сегодня в России проблема домашнего насилия – тема табуированная. Это не позволяет пострадавшим от насилия открыто обращаться за помощью и сообщать об угрозе жизни и здоровью, не дает возможности нашему обществу трезво оценивать масштабы одного из наиболее часто встречающихся нарушений прав человека, которые принято считать делом семейным. По этой причине необходимо поспорить с выводами социологов Екатерины Ходжаевой и Ирины Четвериковой об эффективности декриминализации побоев.

Основной вывод, которой сделан авторами, – декриминализация побоев была полезна, так как после того, как побои стали административным правонарушением, привлекать виновных к ответственности стали чаще, по сравнению с периодом, когда побои были уголовным преступлением. Эти выводы нам кажутся ошибочными. Известное выражение гласит: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Смысл его в том, что статистика без глубокого анализа контекста вокруг собранных цифр – не более чем цифры. Согласно данным департамента судебной статистики при Верховном суде за первое полугодие 2017 г., к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАПа РФ «Побои» были привлечены 51 689 человек, из них 40 477 – т. е. абсолютное большинство – были наказаны штрафом. При этом средний размер штрафа составил около 5000 руб. Возможно, привлекать к ответственности за побои стали чаще, но вот причина этого может крыться как раз в том, что декриминализация побоев была воспринята частью населения как разрешающий сигнал. В таком случае из этой же статистики можно сделать другой вывод – количество наказаний выросло, так как бить стали чаще.

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