Как закрывали газеты 100 лет назад

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100 лет назад, 10 февраля 1918 г. по новому стилю, был издан Декрет о Революционном трибунале печати – в стране ненадолго появился цензурно-репрессивный орган, который мог арестовывать журналистов, штрафовать или даже закрывать газеты и журналы за публикацию «ложных и извращенных» сведений о текущих событиях. Трибунал оказался действенным механизмом удушения неподконтрольной большевикам прессы: всего за три месяца своей работы как самостоятельного органа трибунал прекратил выпуск около 100 изданий.

Появление трибунала было логическим продолжением изданного еще 27 октября (9 ноября по новому стилю) 1917 г. Декрета о печати – первого признака того, что новая власть не намерена мириться со свободой слова. Лидеры революции приравняли газеты и типографии к пулеметам и бомбам и заявили, что не оставят в руках неприятеля такое оружие. Первыми жертвами стали «вражеские» кадетские и правоэсеровские газеты, в декабре 1917 г. в Петрограде был арестован редактор эсеровской «Воли народа» Андрей Аргунов. Репрессии дополняли экономическим давлением: в ноябре Совнарком передал публикацию частных объявлений печатным изданиям местных Советов, лишив прессу большей части доходов.

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