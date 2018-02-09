От редакции
Статья опубликована в № 4505 от 09.02.2018 под заголовком: Трибунал для газеты

Как закрывали газеты 100 лет назад

Просуществовавший три месяца Революционный трибунал печати успел закрыть около сотни оппозиционных газет за «ложные и извращенные» публикации

100 лет назад, 10 февраля 1918 г. по новому стилю, был издан Декрет о Революционном трибунале печати – в стране ненадолго появился цензурно-репрессивный орган, который мог арестовывать журналистов, штрафовать или даже закрывать газеты и журналы за публикацию «ложных и извращенных» сведений о текущих событиях. Трибунал оказался действенным механизмом удушения неподконтрольной большевикам прессы: всего за три месяца своей работы как самостоятельного органа трибунал прекратил выпуск около 100 изданий.

Появление трибунала было логическим продолжением изданного еще 27 октября (9 ноября по новому стилю) 1917 г. Декрета о печати – первого признака того, что новая власть не намерена мириться со свободой слова. Лидеры революции приравняли газеты и типографии к пулеметам и бомбам и заявили, что не оставят в руках неприятеля такое оружие. Первыми жертвами стали «вражеские» кадетские и правоэсеровские газеты, в декабре 1917 г. в Петрограде был арестован редактор эсеровской «Воли народа» Андрей Аргунов. Репрессии дополняли экономическим давлением: в ноябре Совнарком передал публикацию частных объявлений печатным изданиям местных Советов, лишив прессу большей части доходов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике