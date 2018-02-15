Почему президенты не чихают

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В странах, где прочность государства и легитимность власти базируются на авторитете первого лица, его физическое здоровье неизбежно становится важнейшим ресурсом устойчивости всей политической системы. Сейчас, за месяц до президентских выборов, россиянам тем более не стоит надеяться на сколько-нибудь подробную информацию о болезни Владимира Путина.

В воскресенье Кремль сообщил, что президент отменил поездку в Сочи из-за катастрофы Ан-148, во вторник утром стало известно об отмене еще нескольких мероприятий с его участием без объяснения причин. При этом еще в понедельник Владимир Путин появился перед телекамерами явно простуженным (он встречался с главой Палестины Махмудом Аббасом), но только спустя сутки его пресс-секретарь признал, что президент простудился, но не сильно и продолжает работать, поэтому не надо «упражняться» в домыслах.

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