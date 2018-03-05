Юбилей со Сталиным в головах

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Оправдание тирании и репрессий как инструмента управления страной превратилось в последние годы в иррациональную веру в благотворную роль твердой руки, и повлиять на эту позицию крайне трудно: 65 лет спустя после смерти Иосифа Сталина значительная часть общества по-прежнему убеждена, что массовые жертвы допустимы ради достижения цели, которая представляется им великой.

По данным «Левада-центра», в 2007–2011 гг. около 60% респондентов считали, что жертвы, понесенные советским народом в годы правления Сталина, не оправдываются достигнутыми целями, противоположной точки зрения придерживались от 27 до 34%. Но в последние годы мнение резко изменилось: в апреле 2017 г. доля оправдывающих жертвы почти сравнялась с долей несогласных оправдать средства целью: 40% против 43%, еще 17% не определились с ответом. За 10 лет доля считающих репрессии преступлением снизилась с 72 до 39%, напротив, с 9 до 25% выросло число назвавших их политической необходимостью. В 2012–2017 гг. (ранее вопрос не задавался) вдвое – с 6 до 13% – выросла доля заявивших, что они не знают о репрессиях.

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