Когда переезжают столицы
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100 лет назад, 12 марта 1918 г., столицу России перенесли из Петрограда в Москву. Отъезд Совнаркома был вызван сохранявшейся угрозой захвата Петрограда немецкими войсками. Чтобы предотвратить нападения в пути, управделами СНК Владимир Бонч-Бруевич сообщил антибольшевистски настроенному исполкому профсоюза железнодорожников о переезде на Волгу и назвал неверную дату, чтобы запутать вероятных диверсантов. Операция держалась в секрете: выделенные для переезда Совнаркома вагоны тайно сосредоточили у малозаметной платформы Цветочная площадка, о дате и времени выезда народным комиссарам, их заместителям и поэту Демьяну Бедному сообщили лишь накануне в запечатанных конвертах. Вечером 11 марта правительственный состав прибыл в Москву. Только на следующий день, когда Совнарком начал обустройство на новом месте, объявили о переезде, а 16 марта перенос столицы закрепили постановлением Съезда Советов.
Перенос столицы – редкое, но не исключительное явление в отечественной и мировой истории, как правило, экзотическое, но выразительное средство политики. Перевод столицы из Москвы в Петербург в петровские времена вызывался стремлением царя продемонстрировать стране и миру обновление и отказ от обычаев московской старины.
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