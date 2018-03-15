Чиновник повышенной криминальности

Социолог Кирилл Титаев о риске попасть под суд и в тюрьму для обывателей и руководителей

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Шансы стать преступником для высшего чиновника изначально несколько выше, чем для среднего россиянина Наталья Шарапова / Ведомости

Согласно основному закону (п. 2 ст. 111 Конституции РФ) вновь избранный президент не позднее двух недель после инаугурации должен предложить Государственной думе кандидатуру председателя правительства. Сейчас трудно сказать, насколько серьезны будут перемены в его кадровом составе. Для чиновничества будущий состав правительства – главная интрига и главный предмет борьбы.

Тем, кто мечтает о карьере высокопоставленного чиновника в современной России, полезно знать, что министерские и другие высшие посты связаны с серьезными рисками для людей, которые их занимают. Институт проблем правоприменения проанализировал данные об осуждениях и арестах федеральных министров, их заместителей и губернаторов за период с 1 марта 2015 г. по 28 февраля 2018 г. За три года в открытых источниках упоминается шесть таких случаев. Если добавить вице-губернаторов, то это уже 25 случаев.

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