Зачем Владимиру Путину еще шесть лет власти

Если президент бодр и полон планов — это одно, а если устал и просто боится спустить ногу с трона — совсем другое

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Владимир Путин – человек недели Евгений Разумный / Ведомости

«Всеобщее народное голосование – тот грубый и ничего не выражающий ответный вопль толпы, которая постоянно возвращает вопрошателю только слова, брошенные им в ее среду» – так вот точно Иннокентий Анненский характеризовал демократическую процедуру 135 лет назад в «Литературных дневниках».

Этот самый ответный вопль толпы, как мне кажется, раздался за беспартийного самовыдвиженца; так что ближайшие шесть лет Россия будет стареть вместе с Владимиром Путиным. Немолодой разведенный человек (а дети выросли и вроде бы разлетелись кто куда) в который уж раз возьмется за привычную работу. Важно понять, не надоела ли она ему.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}