Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4528 от 19.03.2018 под заголовком: Человек недели: Владимир Путин

Зачем Владимиру Путину еще шесть лет власти

Если президент бодр и полон планов — это одно, а если устал и просто боится спустить ногу с трона — совсем другое

«Всеобщее народное голосование – тот грубый и ничего не выражающий ответный вопль толпы, которая постоянно возвращает вопрошателю только слова, брошенные им в ее среду» – так вот точно Иннокентий Анненский характеризовал демократическую процедуру 135 лет назад в «Литературных дневниках».

Этот самый ответный вопль толпы, как мне кажется, раздался за беспартийного самовыдвиженца; так что ближайшие шесть лет Россия будет стареть вместе с Владимиром Путиным. Немолодой разведенный человек (а дети выросли и вроде бы разлетелись кто куда) в который уж раз возьмется за привычную работу. Важно понять, не надоела ли она ему.

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