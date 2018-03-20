Как изменился масштаб электоральных аномалий на выборах 2018 г.

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Зона электоральных аномалий, в противоположность тенденции прошлых лет, сократилась примерно до двух с половиной десятков регионов Евгений Разумный / Ведомости

Масштабы электоральных аномалий на выборах 2018 г. по сравнению с двумя предыдущими президентскими кампаниями сократились – такой вывод можно сделать, основываясь на анализе официальных данных по явке и голосованию, аналогичных тому, что мы с коллегами использовали при анализе масштабов манипуляций федеральных выборов 2000–2012 гг.

Известно, что показатель, включенный в официальную отчетность, со временем становится подвержен манипуляциям и подделкам. Можно предположить и обратное: появление следов манипуляций в некотором параметре является признаком того, что он служит отчетным показателем какой-то системы. В случае российских выборов уязвимыми для манипуляций параметрами оказываются явка и результат административно поддерживаемого кандидата (А-кандидата) – накануне выборов президента 2018 г. было много разговоров о формуле 70х70 (70% явки и 70% за победителя). Порча этих параметров российских выборов проявляется в появлении аномального (с очень высокой статистической значимостью) количества избирательных участков с красивыми процентными показателями явки и/или результата А-кандидата. Как показывает анализ опубликованных на портале www.izbirkom.ru данных голосования на федеральных выборах 2000–2012 гг. по избирательным участкам, проведенный Дмитрием Кобаком, Максимом Пшеничниковым и автором этой заметки, эта аномалия впервые проявилась на выборах президента 2004 г. и затем сохранялась и усиливалась вплоть до думских выборов 2011 г. В 2012 г., после массового общественного возмущения результатами выборов 2011 г., аномалия немного ослабла по масштабу и охвату регионов России, но сохранилась и затронула также и думские выборы 2016 г. Единственным разумным объяснением появления повышенного количества красивых явок и результатов в отчетности можно считать вмешательство в результаты выборов административного ресурса на уровне, где происходит формирование и ввод участковых протоколов (т. е. на избирательном участке или в территориальном избиркоме). Важно отметить, что красивые проценты не могут быть результатом округлений или ошибок ввода, поскольку сами протоколы избиркомов содержат только абсолютные числа зарегистрированных избирателей и избирательных бюллетеней – т. е. для получения красивого процентного результата требуется целенаправленная подгонка целочисленных данных.

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