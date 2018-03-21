Кто работать будет

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Численность трудоспособного населения в России снижается, что уже привело к сокращению трудовых ресурсов, и продолжит снижаться в среднесрочной перспективе. Это позволит сократить безработицу, но одновременно создаст проблему дефицита рабочей силы. При сохранении нынешней структуры населения и экономики России придется и привлекать новых мигрантов, и одновременно повышать пенсионный возраст.

Тенденция к сокращению численности рабочей силы может вызвать дефицит и повысить ее стоимость, отмечает Виктор Ляшок из Института Гайдара в мониторинге экономической ситуации в России. До последнего времени снижение численности трудоспособного населения не приводило к пропорциональному сокращению рабочей силы. По данным Росстата, в 2006–2016 гг. число граждан трудоспособного возраста снизилось с 90,2 млн до 84,2 млн человек, на 6,7%, однако численность рабочей силы за эти годы выросла, с 74,4 млн до 76,6 млн человек. Ляшок объясняет это возросшей активностью на рынке труда старшего поколения и отчасти молодежи. Однако сейчас этот ресурс почти исчерпан. В 2017 г. одновременно уменьшились и трудоспособное население (до 83,2 млн), и рабочая сила (до 76,3 млн). При этом, отмечает Ляшок, безработица снизилась до 4 млн человек, вернувшись к минимуму 2014 г.

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