Кому доверить выбор судей

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Сегодня в России отбор судей происходит в несколько этапов. Основная нагрузка по оценке кандидатур ложится на квалификационные коллегии судей, созданные при судах субъектов Федерации Андрей Гордеев / Ведомости

Как выстроить такую систему отбора судей, которая будет обеспечивать высокое качество правосудия? В каждой стране этот вопрос решается по-своему. Есть юрисдикции, где решение о выборе судей в буквальном смысле передано общественности. Так, в некоторых штатах США и отдельных кантонах Швейцарии судей выбирают прямым голосованием граждан, в других странах, например в Бельгии и Австралии, судей апелляционных судов выбирают законодательные органы, в третьих судейский корпус формируется представителями судейского сообщества, которые принимают решение, кто достоин судейского кресла, а чьи профессиональные и личные качества не соответствуют званию судьи.

На волне реформ начала 1990-х гг. российское судейское сообщество получило беспрецедентную по сравнению с другими пореформенными странами свободу самому формировать судейский корпус. Из всех стран Восточной Европы только в России и Венгрии исполнительные органы были полностью исключены из процесса отбора судей. Отбор будущих судей осуществлялся квалификационными коллегиями, которые формировались исключительно из действующих судей. Президенту была передана более-менее формальная функция подписания указов о назначении судьей.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}