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Статья опубликована в № 4531 от 22.03.2018 под заголовком: Общественный отбор судей

Кому доверить выбор судей

Социолог Арина Дмитриева о роли общественности в квалификационном отборе
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Как выстроить такую систему отбора судей, которая будет обеспечивать высокое качество правосудия? В каждой стране этот вопрос решается по-своему. Есть юрисдикции, где решение о выборе судей в буквальном смысле передано общественности. Так, в некоторых штатах США и отдельных кантонах Швейцарии судей выбирают прямым голосованием граждан, в других странах, например в Бельгии и Австралии, судей апелляционных судов выбирают законодательные органы, в третьих судейский корпус формируется представителями судейского сообщества, которые принимают решение, кто достоин судейского кресла, а чьи профессиональные и личные качества не соответствуют званию судьи.

На волне реформ начала 1990-х гг. российское судейское сообщество получило беспрецедентную по сравнению с другими пореформенными странами свободу самому формировать судейский корпус. Из всех стран Восточной Европы только в России и Венгрии исполнительные органы были полностью исключены из процесса отбора судей. Отбор будущих судей осуществлялся квалификационными коллегиями, которые формировались исключительно из действующих судей. Президенту была передана более-менее формальная функция подписания указов о назначении судьей.

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