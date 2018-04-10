Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4544 от 10.04.2018 под заголовком: Экономика революции

Экономика революции

Экономист Николай Кульбака о столетии парадоксов безработицы
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Наша страна стоит перед серьезными вызовами. Экономический рост за последние 10 лет составляет не более 1% в среднем за год, что намного меньше среднемировых значений, структурные реформы не состоялись, а власти стоят перед развилкой – то ли идти по пути жесткого огосударствления и планирования, то ли освободить бизнес и дать экономике развиваться самой. Ни тот ни другой вариант элиты не устраивает – идет попытка скрестить их, чтобы явным образом не отдать преимущество ни одному.

Не получая явных сигналов сверху, чиновники и бизнес предпочитают выжидательную позицию, избегая долгосрочных проектов и рискованных инвестиций. Это не только тормозит развитие, но и лишает перспектив людей, выходящих на рынок труда, вынуждая их искать карьерного роста в других странах. Но ломать существующую систему все равно придется, поскольку проблемы рынка труда тесно связаны и с проблемами экономического роста, и с задачами внедрения инноваций, и с качеством жизни в стране.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике