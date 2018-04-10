Экономика революции

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Наша экономика остается монополизированной, с высокой долей государственного вмешательства. Это вмешательство и есть самое большое препятствие на пути экономического развития Евгений Разумный / Ведомости

Наша страна стоит перед серьезными вызовами. Экономический рост за последние 10 лет составляет не более 1% в среднем за год, что намного меньше среднемировых значений, структурные реформы не состоялись, а власти стоят перед развилкой – то ли идти по пути жесткого огосударствления и планирования, то ли освободить бизнес и дать экономике развиваться самой. Ни тот ни другой вариант элиты не устраивает – идет попытка скрестить их, чтобы явным образом не отдать преимущество ни одному.

Не получая явных сигналов сверху, чиновники и бизнес предпочитают выжидательную позицию, избегая долгосрочных проектов и рискованных инвестиций. Это не только тормозит развитие, но и лишает перспектив людей, выходящих на рынок труда, вынуждая их искать карьерного роста в других странах. Но ломать существующую систему все равно придется, поскольку проблемы рынка труда тесно связаны и с проблемами экономического роста, и с задачами внедрения инноваций, и с качеством жизни в стране.