Шесть лет оптимизма Дмитрия Медведева

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Позитива мало не бывает, особенно если ты председатель правительства накануне объявления нового состава. Подводя итоги шести лет работы своего кабинета в Государственной думе, премьер Дмитрий Медведев перещеголял оптимизмом даже недавнее послание президента Федеральному собранию, отрапортовав о множестве успехов страны в целом и экономики в частности. Для демонстрации лояльности старому-новому президенту это, наверное, хорошо, но для демонстрации понимания серьезности и масштаба проблем и вызовов, стоящих перед экономикой и новым кабинетом, возможно, не самый удачный вариант.

Доклад о достижениях экономики прозвучал как доклад триумфатора, который может позволить себе с уверенностью смотреть в будущее. Очевидных проблем, если верить премьеру, не так уж и много – разве что бедность победить пока еще не удалось. Достижения же – рост продолжительности жизни, снижение смертности, растущие темпы строительства, успехи промышленности и сельхозпроизводителей, новые самолет и космодром, рост зарплат бюджетников, цифровизация – тем ценнее, что достигнуты были на фоне неблагоприятных условий, прежде всего внешних. Премьер не раз ссылался на всевозможное давление и ущемление извне, которые тем не менее не смогли, по его словам, «остановить наше развитие», наоборот, за эти шесть лет Россия прошла путь, «на который многие страны тратили десятилетия».