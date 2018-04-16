Статья опубликована в № 4548 от 16.04.2018 под заголовком: Одиночество в сети координат
Геополитическое одиночество как поза
Философ Александр Рубцов о безнадежном устаревании системы координат Восток-Запад
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В любое внешнее сообщество страна заходит прежде всего не своим гордым начальством, а тем, что она создает, и людьми, которые это делают
PhotoXPress
Координаты Запад – Восток опять в центре политики, стратегий и даже опусов с замахом на идеологию. Связь идей и дел особенно интригует: realpolitik обычно строится на определенной, хотя и не всегда осмысленной картине мира. Ее обновление в новых контурах и красках часто приоткрывает интенции, которые лучше не показывать. Когда же рассуждения о нашем грядущем «геополитическом одиночестве» день в день совпадают с западными мерами, близкими к изоляции, это само просится под деконструкцию: будет интересно.
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