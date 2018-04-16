Геополитическое одиночество как поза

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В любое внешнее сообщество страна заходит прежде всего не своим гордым начальством, а тем, что она создает, и людьми, которые это делают PhotoXPress

Координаты Запад – Восток опять в центре политики, стратегий и даже опусов с замахом на идеологию. Связь идей и дел особенно интригует: realpolitik обычно строится на определенной, хотя и не всегда осмысленной картине мира. Ее обновление в новых контурах и красках часто приоткрывает интенции, которые лучше не показывать. Когда же рассуждения о нашем грядущем «геополитическом одиночестве» день в день совпадают с западными мерами, близкими к изоляции, это само просится под деконструкцию: будет интересно.