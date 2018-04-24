Статья опубликована в № 4554 от 24.04.2018 под заголовком: Дума в поисках себя за чужой счет

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Дума берет на себя политическую ответственность, инициируя ряд мер, часть из которых могут оказаться крайне непопулярными Ведомости

Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» по формальным признакам и по публичному восприятию напоминает сразу несколько «политических» законопроектов прежних созывов, но по сути и, возможно, по дальнейшей своей судьбе будет принципиально отличаться от них. Чтобы понять эти отличия и встроить происходящее в общий политический контекст, придется временно абстрагироваться от нравственной стороны вопроса (что нелегко) и поступить, как советовал отец Браун у Честертона: принять позу и выражение лица, как у преступника, а потом понаблюдать, какие мысли придут вам в голову.

Проект был внесен 13 апреля, под проектом стояли подписи спикера Госдумы, первого вице-спикера от КПРФ и лидеров всех четырех думских фракций. С тех пор к ним присоединилось больше 320 человек: сейчас соавторами проекта значится почти вся фракция «Единой России». Такой формат поддержки законопроекта носит в Думе неофициальное название «братская могила». Впервые он был применен в 2012 г. при рассмотрении проекта закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», известного как антимагнитский закон или закон Димы Яковлева. Это был первый опыт думского санкционного творчества. Таким же образом, коллективно, подписывали практически всю палату под проектом поправок в закон о некоммерческих организациях, вводящих статус иностранного агента. Массовое подписание призвано демонстрировать политическое единство депутатов, преодолевающее воображаемые межфракционные различия.