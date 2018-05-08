Уйти по-китайски

Мнения / Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4562 от 08.05.2018 под заголовком: Компания недели: CEFC

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Отмена сделки по покупке китайской CEFC пакета «Роснефти» не катастрофа: катарские акционеры российскую компанию вполне устраивают
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Китайский конгломерат CEFC появился в России в сентябре прошлого года, как древнегреческий бог из машины (deus ex machina), который по волшебству должен был решить проблемы новых акционеров «Роснефти» – Катарского инвестфонда (QIA) и швейцарского трейдера Glencore. Те в начале 2017 г. купили 19,5% госкомпании за 10,2 млрд евро, и к середине лета им стало невыгодно обслуживать 7,2 млрд евро кредитов, взятых у пула кредиторов и итальянского банка Intesa Sanpaolo.

CEFC был готов заплатить 7,5 млрд евро за 14,16% «Роснефти», прежние акционеры даже могли заработать около 100 млн евро каждый. Но сделка не состоялась, бог из машины по техническим причинам не сработал.

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