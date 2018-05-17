Когда судьи вспоминают о своем предназначении
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В теории конституционные суды – это последние бастионы демократии, они задумываются как своеобразная помесь вестибулярного аппарата и иммунной системы демократических режимов. Задача конституционного суда – защитить стабильность правовой системы, верховенство права и гражданские свободы, в случае если исполнительная и законодательная власть находятся в политическом клинче, слишком быстро и кардинально экспериментируют с законодательством, а то и вовсе пытаются узурпировать власть в стране.
Но что если узурпация власти уже произошла, независимость судей существует только на бумаге, а их назначение, карьера, а иногда даже жизни и здоровье находятся в руках автократа? Что если судьи в таком марионеточном конституционном суде набираются по принципу личной лояльности определенной партии или конкретному политику? Здравый смысл подсказывает, что такой конституционный суд из последнего бастиона демократии должен превратиться в мрачную крепость авторитаризма. На первый взгляд это действительно так, и в авторитарных режимах суды обычно послушно утверждают волю и решения автократа, нисколько не стесняясь расправляться с его оппонентами, игнорируя их просьбы восстановить законность и справедливость.
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