65 лет терпения

Повышение пенсионного возраста ударит по тем, кто и так планировал работать долго

Статья опубликована в № 4570 от 21.05.2018 под заголовком: Цифра недели: 65 лет

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В России все еще довольно много людей, имевших неосторожность родиться до 1967 г. С ними российское правительство как-то не церемонится – в том числе в смысле пенсионных перспектив; к примеру, от пенсионной реформы этих граждан прямо сразу отключили, как только она началась.

Некоторое время было не понятно: может, и неплохо, что отключили? Теперь все стало на свои привычные места.