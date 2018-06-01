Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4579 от 01.06.2018 под заголовком: Чему надо научить роботов

Чему надо научить офисных роботов

Глава ABBYY Россия Дмитрий Шушкин о том, как «умные» алгоритмы меняют бизнес
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В 2018 г. исполнилось 65 лет с появления одной из первых технологий в истории искусственного интеллекта (AI). Мир узнал об ENIAC – первом умном вычислителе. Для чего людям понадобились суперкомпьютеры? Чтобы справиться с огромным и быстро растущим количеством информации: миллионы задач машина решала в сотни раз быстрее людей. Процесс этот продолжается и сейчас, объемы данных в мире растут сумасшедшими темпами.

Но и технологии не стоят на месте. В XXI в. AI научился не только быстро считать, но и видеть, слышать, читать и даже говорить. При этом такие разработки стали вести не ученые, а корпорации в США, Китае, России и других странах. Причина все та же – попытка укротить огромный поток данных, проанализировать зеттабайты информации в электронных письмах, документах, новостях и комментариях в соцсетях. Amazon и Google, которые первыми из международных корпораций стали внедрять AI в свои сервисы, лидируют на мировом рынке. Крупные игроки в банках, ритейле, медицине и других отраслях вдохновились их успехом. Компании стали массово скупать стартапы в области AI, а зарплаты специалистов по машинному обучению перевалили за сотни тысяч долларов в год. Как эти технологии меняют бизнес?

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