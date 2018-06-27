Когда Чапаев победил

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Продолжавшаяся почти пять лет и унесшая жизни миллионов наших соотечественников Гражданская война слабо отрефлексирована в общественном сознании. Ее события представляются большинству далекими и не слишком значимыми, ее восприятие мифологизировано и политизировано, а белые проигрывают в зрительских симпатиях красным.

Опрос о Гражданской войне, который провел ВЦИОМ, приурочен к открывающейся в Музее современной истории России (бывшем Музее революции) выставке «Три цвета правды». По словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, социологи отказались от традиционных возрастных групп в пользу разделения по времени окончания школы (до распада СССР, в 1990-е и после 2000 г.), чтобы проследить траектории формирования позиции. В итоге главным источником информации о событиях столетней давности 79% опрошенных (среди молодежи – 85%) назвали школьный и вузовский курсы истории, каждый третий – кинофильмы и телесериалы (27% молодых), архивы – 0% (1% только у респондентов старше 43 лет).