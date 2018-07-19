Почему дело Дрыманова не имеет отношения к борьбе с коррупцией

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Арест бывшего главы управления Следственного комитета (СК) по Москве генерал-майора Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, мог стать еще одним эпизодом как бы идущей антикоррупционной кампании – но не станет, потому что к борьбе с коррупцией его история в действительности имеет лишь косвенное отношение. Получение взятки должностным лицом, ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса, в контексте острой борьбы силовиков превратилось из экономической статьи в политическую, элемент борьбы за влияние, которую СК сейчас проигрывает ФСБ. Дело Дрыманова, близкого главе СКР Александру Бастрыкину человека, станет большой звездочкой на фюзеляже ФСБ – больше может быть только отставка самого Бастрыкина.

Первый раз имя Дрыманова в контексте дела о получении его коллегами взятки от вора в законе Захария Калашова за выход на свободу из СИЗО приближенного к нему авторитета Андрея Кочуйкова (они обвинялись в вымогательстве по делу о перестрелке в 2015 г. у московского ресторана Elements) прозвучало еще летом 2016 г.