Почему дело Дрыманова не имеет отношения к борьбе с коррупцией
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Арест бывшего главы управления Следственного комитета (СК) по Москве генерал-майора Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, мог стать еще одним эпизодом как бы идущей антикоррупционной кампании – но не станет, потому что к борьбе с коррупцией его история в действительности имеет лишь косвенное отношение. Получение взятки должностным лицом, ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса, в контексте острой борьбы силовиков превратилось из экономической статьи в политическую, элемент борьбы за влияние, которую СК сейчас проигрывает ФСБ. Дело Дрыманова, близкого главе СКР Александру Бастрыкину человека, станет большой звездочкой на фюзеляже ФСБ – больше может быть только отставка самого Бастрыкина.
Первый раз имя Дрыманова в контексте дела о получении его коллегами взятки от вора в законе Захария Калашова за выход на свободу из СИЗО приближенного к нему авторитета Андрея Кочуйкова (они обвинялись в вымогательстве по делу о перестрелке в 2015 г. у московского ресторана Elements) прозвучало еще летом 2016 г.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}