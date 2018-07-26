Кто и как реформирует адвокатуру
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Профессиональное юридическое сообщество играет ключевую роль в обеспечении стабильности правового порядка для всех без исключения граждан. Своей профессиональной деятельностью юристы, как члены адвокатуры, так и те, кто практикует вне адвокатских объединений, обеспечивают защиту индивидуальных прав граждан и частной собственности. Адвокатура является саморегулируемым профессиональным сообществом, независимым от государства. Более того – это единственное общественное объединение, которое де-юре определено как институт гражданского общества.
Сейчас идет активное обсуждение реформы юридической профессии и судебного представительства. Министерство юстиции предлагает объединить практикующих юристов на базе адвокатуры. Сегодня обязательное членство в адвокатуре предполагается только для тех, кто представляет интересы граждан в уголовном процессе. Это меньшая часть практикующих юристов. После реформы такое требование должно распространиться на всех судебных представителей. Чтобы не разрушить рынок и не затруднить доступ к правовой помощи, концепция реформы предполагает, что сначала будет реформирована адвокатура, причем так, чтобы она стала привлекательной для юристов, занятых в гражданских и коммерческих спорах. И введение адвокатской монополии на судебное представительство планируется только после добровольного перехода большинства юристов в адвокатуру.
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