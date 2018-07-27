Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4618 от 27.07.2018 под заголовком: Трагедия крестьянской армии

Трагедия крестьянской армии

Экономист Николай Кульбака о том, зачем солдату образование
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22 июля 1941 г., ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны, в Москве был расстрелян генерал Дмитрий Павлов, командующий Западным фронтом. Официальная формулировка звучит сурово: «за трусость, самовольное оставление стратегических пунктов без разрешения высшего командования, развал управления войсками, бездействие власти». Но чем больше знакомишься с биографией Дмитрия Григорьевича, тем меньше этот приговор выглядит объяснимым. За его плечами Первая мировая и Гражданская войны, командование полком на Туркестанском фронте против басмачей, конфликт на КВЖД, война в Испании, где он командовал танковыми соединениями. Да и образование его по меркам Красной армии было блестящим: командные курсы в 1920 г., объединенная военная школа в 1922 г., Военная академия им. Фрунзе в 1925–1928 гг. Именно он был инициатором перестройки танковых войск, после чего в войсках появились легендарные КВ и Т-34. В общем, блестящий командир – теоретик и практик, Герой Советского Союза. Не мог такой человек ни трусить, ни бездействовать.

Но факт остается фактом: к 1 октября 1941 г. официальное число советских военнопленных составило 3,5 млн человек, превысив численность всей предвоенной приграничной группировки Красной армии. Почему же генералы и офицеры не смогли заставить армию сражаться при сопоставимой численности и сравнительно неплохом вооружении?

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