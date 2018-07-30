Головин и win-win-win

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Полузащитник ЦСКА Александр Головин перешел в футбольный клуб AS Monaco. Сумма сделки, по данным «Спорт-экспресса», составила 30 млн евро, контракт с 22-летним футболистом заключен на 5 лет, в Монако он будет зарабатывать 2 млн евро в год; в случае последующей продажи футболиста ЦСКА получит 7–10% от сделки. ЦСКА и Monaco официально сумму сделки не раскрывали, московский клуб на своем сайте ограничился сообщением, что «сумма трансфера станет рекордной в истории ПФК ЦСКА». До этого самой крупной сделкой для ЦСКА была продажа бразильского нападающего Жо в 2009 г. в Manchester City за 24 млн евро. Это не рекорд в истории российского футбола: в 2016 г. «Зенит» продал бразильского нападающего Халка в шанхайский футбольный клуб SIPG FC за 55,8 млн евро, а тремя годами ранее «Анжи» получил от лондонского Chelsea FC за другого бразильца, полузащитника Виллиана, 35,5 млн евро. Зато ЦСКА принадлежит рекорд страны по сумме, вырученной за российского футболиста: в 2009 г. московский клуб продал полузащитника Юрия Жиркова в Chelsea за 21 млн евро.

Головин тоже мог перейти в Chelsea (помимо лондонского клуба россиянином, по сообщению европейских СМИ, также интересовались туринский Juventus и Barcelona), но сделал выбор в пользу клуба из средиземноморского княжества. И кажется, это та сделка, которую можно назвать win-win-win: в выигрыше оказываются все три ее участника.