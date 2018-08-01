Статья опубликована в № 4621 от 01.08.2018 под заголовком: Политические рельсы
Как политика определила экономику железных дорог в США
Экономист Фарид Хусаинов о роли децентрализации в развитии отрасли
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Железные дороги США считаются одной из самых эффективных в экономическом смысле транспортных систем
Большинство экономистов смотрят на мир сквозь призму экономического детерминизма, полагая, что экономика всегда первична, а все остальное вторично. Но зачастую именно политическая культура страны определяет, каким путем пойдет экономическое развитие тех или иных отраслей и экономики в целом, какие формы государственного вмешательства будут считаться недопустимыми, а какие – возможными, какие реформы – неприемлемыми, а какие – желательными и необходимыми.
Хорошей иллюстрацией тезиса о влиянии политической культуры на экономическое развитие служит история зарождения и бурного развития железных дорог в США в XIX в., результаты которого определили то, как сейчас устроена железнодорожная система в США.
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