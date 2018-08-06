Нужен ли новым естественным монополиям новый закон

Статья опубликована в № 4624 от 06.08.2018 под заголовком: Как не наступить на грабли регулирования

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О результатах воздействия либерализации в естественно-монопольных секторах на потребителей сказано и написано немало Евгений Разумный / Ведомости

Тарифы на электроэнергию, газ и железнодорожные перевозки – одна из вечных и самых обсуждаемых бизнесом и населением нашей страны тем, а ее основное ответвление – подход государства к регулированию естественных монополий. Несколько круглых дат этого года (10-летие с момента реорганизации РАО «ЕЭС России», 15-летний юбилей ОАО «РЖД», 25 лет «Газпрома») поспособствовали возобновлению дискуссии о роли регулятора в диалоге между инфраструктурными отраслями и их потребителями. К сожалению, как показывает новая законодательная инициатива ФАС в части изменения регулирования естественных монополий, проблема оценки экономических последствий реформ продолжает сохраняться, несмотря на ошибки последних десятилетий.

В конце мая ФАС на портале regulation.gov.ru опубликовала для общественного обсуждения законопроект, упраздняющий принятый еще в 1995 г. закон «О естественных монополиях». Как следует из опубликованного документа, возникающий в результате прекращения действия этого закона правовой вакуум в сфере регулирования естественных монополий предполагается заполнить за счет внесения изменений в действующий закон «О защите конкуренции» и принятия нового закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)». Предлагаемые изменения аргументированы тем, что существующее законодательство не отвечает современному состоянию инфраструктурных отраслей, сдерживает развитие конкуренции и снижение объемов государственного регулирования.