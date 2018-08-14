Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4630 от 14.08.2018 под заголовком: Бесконечная весна Думы

Бесконечная весна Думы

Политолог Екатерина Шульман подводит итоги рекордно длинной весенней сессии
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Парламентское время идет по особому календарю, напоминающему больше учебный, чем общечеловеческий. Единицей думской цикличности является не год (год в Думе мало что значит), а созыв (правильные парламентарии произносят это слово с ударением на первом слоге, с тем же алогичным стремлением к искажению основных терминов своей профессии, повинуясь которому жрецы углеводородов переставляют ударение в слове «добыча»). Внутри созыва существуют две сессии: весенняя и осенняя. Весенняя начинается после нового года и продолжается, как показывает опыт последних лет, настолько долго, насколько депутатский корпус готов пожертвовать своими летними отпусками. Осенняя сессия начинается в сентябре и заканчивается несдвигаемой датой – концом декабря.

Весенняя сессия не только всегда длиннее осенней хронологически – она еще и разнообразней ее содержательно. Центральное событие каждой осенней сессии – бюджетный процесс, рассмотрение и принятие проекта федерального бюджета и бюджетов социальных фондов (Пенсионный фонд, ФСС, ФОМС) и отчетов об исполнении прошлогодних бюджетов. По этой причине в общем объеме рассматриваемых законопроектов осенью всегда будут доминировать правительственные инициативы. Расширенно понимаемая же «весна» – время депутатского творчества.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике