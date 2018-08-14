Бесконечная весна Думы

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Хотя последнее пленарное заседание состоялось 26 июля, назвать сессию завершенной нельзя Евгений Разумный / Ведомости

Парламентское время идет по особому календарю, напоминающему больше учебный, чем общечеловеческий. Единицей думской цикличности является не год (год в Думе мало что значит), а созыв (правильные парламентарии произносят это слово с ударением на первом слоге, с тем же алогичным стремлением к искажению основных терминов своей профессии, повинуясь которому жрецы углеводородов переставляют ударение в слове «добыча»). Внутри созыва существуют две сессии: весенняя и осенняя. Весенняя начинается после нового года и продолжается, как показывает опыт последних лет, настолько долго, насколько депутатский корпус готов пожертвовать своими летними отпусками. Осенняя сессия начинается в сентябре и заканчивается несдвигаемой датой – концом декабря.

Весенняя сессия не только всегда длиннее осенней хронологически – она еще и разнообразней ее содержательно. Центральное событие каждой осенней сессии – бюджетный процесс, рассмотрение и принятие проекта федерального бюджета и бюджетов социальных фондов (Пенсионный фонд, ФСС, ФОМС) и отчетов об исполнении прошлогодних бюджетов. По этой причине в общем объеме рассматриваемых законопроектов осенью всегда будут доминировать правительственные инициативы. Расширенно понимаемая же «весна» – время депутатского творчества.