Статья опубликована в № 4633 от 17.08.2018 под заголовком: Уроки дефолта-1998 для 2018 года
Уроки дефолта-1998 для 2018 года
Экс-председатель Центробанка Сергей Дубинин о причинах и последствиях кризиса
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Встреча президента Бориса Ельцина с премьером Сергеем Кириенко 17 августа 1998 г. – в день, когда был объявлен дефолт Александр Сенцов, Александр Чумичев
Александр Сенцов, Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС
Финансовый и экономический кризис 20-летней давности, как кажется, окончательно ушел в прошлое. Слишком много всего хорошего и плохого, сложного и нуждающегося в осмыслении с тех пор накопилось в опыте российской экономической жизни. И все же обсуждение уроков кризиса 1998 г. имеет смысл, так как дистанция во времени позволяет говорить не об отдельном событии, а о тенденциях развития.
К сожалению, уроки истории очень дорого обходятся населению нашей страны. Так разворачивалась спираль кризиса и в тот момент. В российском бюджете не оказалось средств для оказания социальной помощи потерявшим свои деньги людям. Девальвация рубля и скачок инфляции еще более снизили жизненный уровень населения России.
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