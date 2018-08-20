От редакции
Статья опубликована в № 4634 от 20.08.2018 под заголовком: Страна победившего ГКЧП

Страна победившего ГКЧП

У идейных наследников госкомитета по чрезвычайному положению хорошо получилось продолжить их дело
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Идеи части советской верхушки – усиление государства в экономике, сохранение советской империи на фоне номенклатурной приватизации и частичного введения цензуры – выиграли в краткосрочном по историческим меркам периоде, спустя 27 лет после поражения попытки членов ГКЧП перехватить власть в СССР.

27 лет назад, в понедельник 19 августа 1991 г., миллионы советских граждан узнали из официальных радио- и телепередач, что президент СССР и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев временно не может исполнять свои обязанности «по состоянию здоровья»; его обязанности будет временно исполнять вице-президент СССР Геннадий Янаев, а власть переходит к коллективному руководству – Госкомитету по чрезвычайному положению, ГКЧП. Госкомитет заявлял, что намерен спасти страну и государство, а для «преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии» вводит чрезвычайное положение на полгода. В обращении к народу ГКЧП обещал предотвратить экономический коллапс, не допустить стремительного роста цен, восстановить законность и правопорядок, пресечь попытки государств – неназванных – диктовать СССР свою волю на международной арене и, наконец, бороться с пропагандой секса и насилия. ГКЧП намеревался провести всеобщую инвентаризацию продовольственных запасов и товарных ресурсов, запретить митинги и забастовки, прекратить выход некоторых газет и вещание негосударственных радиостанций. Разумеется, ГКЧП уверял, что он за многоукладную экономику и предпринимательство и за «истинное» народовластие.

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