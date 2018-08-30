Почему Россия не стала «германской Индией»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
27 августа 1918 г. в Берлине были подписаны добавочные соглашения к Брест-Литовскому мирному договору. Если уже Брестский мир Владимир Ленин называл «похабным», то теперь Россия и вовсе превращалась в немецкую полуколонию. «Это была современная форма экономической вассальной зависимости», – писал о соглашениях немецкий историк Фриц Фишер. Что же побудило Ленина просить добавки?
Ратификация Брестского мира в марте 1918 г. не остановила ползучее продвижение немецких войск на восток, за согласованную демаркационную линию. 8 мая немцы вошли в Ростов, а 10 мая Ленин предупредил товарищей о возможном походе на Петроград и Москву «в случае победы немецкой военной партии». Как вспоминал Лев Троцкий, Ильич в этом случае готов был отступать за Урал: «До Камчатки дойдем, но будем держаться». (Интересно, знал ли он, что почти дословно процитировал слова императора Александра I, сказанные в 1812 г.?)
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}