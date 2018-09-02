Статья опубликована в № 4644 от 03.09.2018 под заголовком: Цитата недели: «Он [Владимир Путин] продолжит линию Ельцина на демократию и развитие экономики и расширит контакты России».
Почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина
В рассекреченных разговорах первого президента России с Биллом Клинтоном предстает образ идеального преемника
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
– Ладно, Билл, пора заканчивать, – Ельцин взглянул на часы и встал. – Мы хотели поговорить 20 минут, а сидим уже больше 35.
– Отлично, – Клинтон вышел из-за стола, протянул руку и хитро прищурился. – А кстати, кто выиграет выборы?
– Путин, конечно, – улыбнулся Ельцин. – Он станет преемником. Он демократ и хорошо знает Запад...
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}