Почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина

Статья опубликована в № 4644 от 03.09.2018 под заголовком: Цитата недели: «Он [Владимир Путин] продолжит линию Ельцина на демократию и развитие экономики и расширит контакты России».

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– Ладно, Билл, пора заканчивать, – Ельцин взглянул на часы и встал. – Мы хотели поговорить 20 минут, а сидим уже больше 35.

– Отлично, – Клинтон вышел из-за стола, протянул руку и хитро прищурился. – А кстати, кто выиграет выборы?

– Путин, конечно, – улыбнулся Ельцин. – Он станет преемником. Он демократ и хорошо знает Запад...