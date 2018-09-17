Математика на вырост

Статья опубликована в № 4654 от 17.09.2018 под заголовком: Московские матклассы – образовательный феномен мирового уровня – были бы невозможны вне СССР

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Московские матклассы – образовательный феномен мирового уровня – были бы невозможны вне СССР Денис Абрамов / Ведомости

Восстановление финансирования школьного образования после многолетнего провала 1990-х – начала 2000-х заставляет заново оценить опыт советского образования в области математики и сформулировать новые задачи для российских школ. На математическое образование, ставшее реальным конкурентным преимуществом россиян в период глобализации, возлагаются большие надежды. «Концепция развития математического образования», принятая правительством в 2013 г., прямо связывает успехи России в ХХI в. с уровнем математического образования. Опыт, набранный московскими матшколами во второй половине ХХ в., очень важен для разработки новых перспектив. Пятидесятилетие математических классов 57-й школы, лидера московского образования на протяжении десятилетий, – подходящий момент для того, чтобы подвести некоторые итоги и сформулировать новые задачи математического образования в России.

Свобода математики