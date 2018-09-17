Математика на вырост
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Восстановление финансирования школьного образования после многолетнего провала 1990-х – начала 2000-х заставляет заново оценить опыт советского образования в области математики и сформулировать новые задачи для российских школ. На математическое образование, ставшее реальным конкурентным преимуществом россиян в период глобализации, возлагаются большие надежды. «Концепция развития математического образования», принятая правительством в 2013 г., прямо связывает успехи России в ХХI в. с уровнем математического образования. Опыт, набранный московскими матшколами во второй половине ХХ в., очень важен для разработки новых перспектив. Пятидесятилетие математических классов 57-й школы, лидера московского образования на протяжении десятилетий, – подходящий момент для того, чтобы подвести некоторые итоги и сформулировать новые задачи математического образования в России.
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