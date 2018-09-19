От редакции
Статья опубликована в № 4656 от 19.09.2018 под заголовком: Избирательный fair play

Почему российским выборам, как и футболу, нужен fair play

Договоренности между соперниками дают результат, но убивают интерес к игре
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Договорняки не любит никто – ни болельщики, ни избиратели. Договоренность двух лидирующих кандидатов в Хабаровском крае и вероятное признание сомнительной со многих точек зрения победы действующего губернатора в Приморье способны забить последний гвоздь в и без того уже практически мертвый институт выборов в России и привести и власть, и общество к логичной, но политически и социально глубоко пораженческой мысли о целесообразности повторной отмены выборности глав регионов.

Ситуация вокруг вторых туров губернаторских выборов остается неопределенной, что, вероятно, отражает колебания политических управленцев в выборе между сохранением принципов честной игры и достижением победы «правильных» кандидатов любыми способами. Согласие депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Фургала, лидера первого тура губернаторских выборов в Хабаровском крае, на предложение действующего губернатора и соперника во втором туре Вячеслава Шпорта работать в региональном правительстве и одновременное заявление о продолжении кампании – событие не исключительное (хотя и редкое) в новейшей истории России, но в конкретных условиях осенней кампании впечатляюще издевательское. О согласии работать в команде соперника говорит не просто участник выборов, а его ключевой конкурент, к тому же опережавший действующего губернатора в первом туре. В таких обстоятельствах второй тур (который таки состоится, несмотря на заведомую бессмысленность и очевидное отсутствие у голосовавших за Фургала – а по сути, против Шпорта – избирателей какого-либо мотива вообще прийти на участки) будет похож на абсурдистскую комедию или футбольный матч, когда в перерыве после ничьей в первом тайме главный тренер одной из команд заявляет, что игра продолжается, но его игроки не будут переходить на чужую половину поля и будут бить по своим воротам. Игра-то продолжится и каким-то результатом, конечно, завершится, но вот останутся ли на трибунах зрители?

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