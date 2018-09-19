Остановка в Идлибе

Востоковед Алексей Хлебников — о важности отказа от военной операции, даже если это только промежуточный результат

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Ugur Can / AP

Военная операция в Идлибе снята с повестки дня – это стало достойным финалом и центральной темой встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 17 сентября в Сочи, которой предшествовал трехсторонний саммит (Россия, Иран, Турция) 7 сентября в Тегеране.

Такое решение на сегодня отвечает интересам как Москвы, так и Анкары. В случае начала военной операции в Идлибе (а военное усиление на приграничных турецких территориях уже началось) практически неизбежными становились реальные боестолкновения турецкой армии не только с сирийскими войсками, но и с российскими ВКС. Кроме того, в сторону Турции мог двинуться новый поток беженцев, который составил бы, по разным данным, от 200 000 до 800 000 человек. Анкара уже неоднократно заявляла, что не собирается принимать новых сирийских беженцев, уже имея на своей территории более 3 млн человек.