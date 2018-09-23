Кто что выиграл и проиграл в октябре 1993 года

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События 25-летней давности, завершившиеся вооруженным противостоянием у здания Верховного совета (ВС) и телецентра «Останкино» в Москве 3–4 октября 1993 г., привели к массовому разочарованию простых граждан в политике, закрепив отчуждение обывателей от власти. Они также возродили стремление найти доброго и справедливого «царя», который в одиночку, без государственных институтов и лишней бюрократии, способен решить проблемы обывателей.

25 лет назад, 21 сентября 1993 г., первый президент России Борис Ельцин издал указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе». Ельцин обвинил действующие органы представительной власти – Съезд народных депутатов и ВС – в саботаже работы по принятию новой Конституции, умышленном обострении политической ситуации. Своим указом он фактически упразднил ВС и объявил выборы в новый парламент – Государственную думу. Указ отразил стремление президента и его окружения завершить в свою пользу стремительно развивавшийся конфликт между победителями августа 1991 г., которые ожесточенно делили власть, стремясь толковать в свою пользу букву устаревших законов в ущерб их духу.