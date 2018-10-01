Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4664 от 01.10.2018 под заголовком: Городская среда без городской жизни

Как городская среда проиграла чемпионат по футболу

Урбанисты Алексей Новиков и Екатерина Серова о том, почему городская среда не может обойтись без городской жизни
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Город не столько про бетон, плитку и деревья, он прежде всего про людей и их способность к публичному взаимодействию. Однако спрос на общественные пространства в городах России пока невысок – и не потому, что они не нравятся людям: многие просто не умеют ими пользоваться.

Кампании по благоустройству городов, кажется, не достигают своей цели. Привычный ритм жизни горожан, ориентированный на дом и работу, доминирует и не дает в полной мере раскрыться экономическому потенциалу общественного пространства урбанизированной среды. Даже во время чемпионата мира по футболу (ЧМ), когда город наводняют тысячи болельщиков, домашний телевизор оказывается важнее: ритм маятниковых миграций становится еще жестче, чем в обычные дни.

Исследования мобильности горожан, проведенные группой аналитиков компании Habidatum под руководством Руслана Дохова, показали, что типы планировки в крупных российских городах слабо повлияли на пространственную активность людей в период ЧМ. Ожидание состояло в том, что районы старой, зрелой застройки (XIX – начало ХХ в.) будут притягивать к себе публику до и после матчей, причем не только туристов, которые по определению «живут улицей», но и местных жителей.

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