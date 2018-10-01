Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4664 от 01.10.2018 под заголовком: Цитата недели: «Мы подготовили доклад и вскоре будем его обсуждать». Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты

Как поделить трубу

Модель газового рынка от ЦСР не учитывает аппаратный вес ведущих игроков отрасли
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Похоже, где-то наверху недавно перечитывали Булгакова. Возможно, даже коллективно. Потому как знаменитое шариковское «Да что тут предлагать? Голова пухнет. Взять всё, да и поделить...» все чаще проглядывает в качестве нового (или старого, как посмотреть) лейтмотива предложений по развитию экономики страны в самых разных ее проявлениях и в исполнении самых разных политических деятелей. Андрей Белоусов тут вот недавно, буквально в августе, сформулировал новый закон капитализма: делиться, мол, надо. А капиталисты-то и не знали... НДС подняли, что суть тоже «добрать» и «перераспределить», пенсионный возраст – в ту же копилку.

Проект «форсированного развития институтов» газовой отрасли, подготовленный Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, вполне себе в общую стратегию укладывается. «Бизнесмены» попросили подготовить, признался Кудрин, говоря об исследовании, которым в течение последнего года занимался ЦСР. Кто конкретно, он уточнять не стал. Возможно, потому, что перечисление заняло бы слишком много времени. Отнять у «Газпрома» контроль над трубами внутри страны и эксклюзивный доступ к экспортным – а это два краеугольных камня предлагаемой реформы – за последние годы предлагалось бессчетное количество раз. Один только Игорь Сечин сколько писем написал! У него уже и рамочное соглашение с BP подписано. И Леонид Михельсон, было время, его поддерживал. Теперь, правда, основной угрозой экономике «Новатэка» стала не монополия «Газпрома» на экспорт по трубе, а желание «Роснефти» монополизировать строительство СПГ-танкеров по неочевидной стоимости. Да что там, с идеей «выпилить» из «Газпрома» управление комплексом газопроводов выступал еще Герман Греф в 2003 г., возглавлявший тогда Минэкономразвития.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике