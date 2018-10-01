Как поделить трубу

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Евгений Разумный / Ведомости

Похоже, где-то наверху недавно перечитывали Булгакова. Возможно, даже коллективно. Потому как знаменитое шариковское «Да что тут предлагать? Голова пухнет. Взять всё, да и поделить...» все чаще проглядывает в качестве нового (или старого, как посмотреть) лейтмотива предложений по развитию экономики страны в самых разных ее проявлениях и в исполнении самых разных политических деятелей. Андрей Белоусов тут вот недавно, буквально в августе, сформулировал новый закон капитализма: делиться, мол, надо. А капиталисты-то и не знали... НДС подняли, что суть тоже «добрать» и «перераспределить», пенсионный возраст – в ту же копилку.

Проект «форсированного развития институтов» газовой отрасли, подготовленный Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, вполне себе в общую стратегию укладывается. «Бизнесмены» попросили подготовить, признался Кудрин, говоря об исследовании, которым в течение последнего года занимался ЦСР. Кто конкретно, он уточнять не стал. Возможно, потому, что перечисление заняло бы слишком много времени. Отнять у «Газпрома» контроль над трубами внутри страны и эксклюзивный доступ к экспортным – а это два краеугольных камня предлагаемой реформы – за последние годы предлагалось бессчетное количество раз. Один только Игорь Сечин сколько писем написал! У него уже и рамочное соглашение с BP подписано. И Леонид Михельсон, было время, его поддерживал. Теперь, правда, основной угрозой экономике «Новатэка» стала не монополия «Газпрома» на экспорт по трубе, а желание «Роснефти» монополизировать строительство СПГ-танкеров по неочевидной стоимости. Да что там, с идеей «выпилить» из «Газпрома» управление комплексом газопроводов выступал еще Герман Греф в 2003 г., возглавлявший тогда Минэкономразвития.