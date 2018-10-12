Как проваливалась советская военная разведка 80 лет назад
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Серия скандалов с разоблачениями россиян, которых называют сотрудниками военной разведки и подозревают в подрывной деятельности или шпионаже, заставляет вспомнить о периоде крупных и заметных провалов советской разведки в 1920–1930-х гг. Они привели к смене руководства IV управления (Разведупр) штаба Красной армии и укреплению его кадров чекистами.
Ранние неудачи
Работа советской военной разведки, одной из специальных служб молодого советского государства, уже с начала 1920-х гг. сопровождалась серией скандалов, связанных с работой ее легальных и нелегальных резидентур.
Разведупр формировался преимущественно за счет новых кадров, опытные разведчики исчислялись единицами, а партработники и иностранные коммунисты имели специфический опыт конспирации, не всегда пригодный для выяснения военных и технических секретов. Многие сотрудники разведки за рубежом были малообразованными, а разведчики в приграничных округах нередко слабо знали иностранные языки. Им было трудно на равных вести тайный поединок с контрразведчиками, особенно имевшими опыт борьбы с разведками противника в годы войны.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}