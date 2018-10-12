Как проваливалась советская военная разведка 80 лет назад

Статья опубликована в № 4673 от 12.10.2018 под заголовком: Как проваливался Разведупр РККА

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Ян Берзин многие годы руководил советской военной разведкой Wikipedia

Серия скандалов с разоблачениями россиян, которых называют сотрудниками военной разведки и подозревают в подрывной деятельности или шпионаже, заставляет вспомнить о периоде крупных и заметных провалов советской разведки в 1920–1930-х гг. Они привели к смене руководства IV управления (Разведупр) штаба Красной армии и укреплению его кадров чекистами.

Ранние неудачи

Работа советской военной разведки, одной из специальных служб молодого советского государства, уже с начала 1920-х гг. сопровождалась серией скандалов, связанных с работой ее легальных и нелегальных резидентур.

Разведупр формировался преимущественно за счет новых кадров, опытные разведчики исчислялись единицами, а партработники и иностранные коммунисты имели специфический опыт конспирации, не всегда пригодный для выяснения военных и технических секретов. Многие сотрудники разведки за рубежом были малообразованными, а разведчики в приграничных округах нередко слабо знали иностранные языки. Им было трудно на равных вести тайный поединок с контрразведчиками, особенно имевшими опыт борьбы с разведками противника в годы войны.