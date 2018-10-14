Авария «Союза» бьет не только по престижу России

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Сергей Савостьянов / ТАСС

Связанные с пилотируемой космонавтикой аварии совершенно справедливо воспринимаются более болезненно, чем с автоматами, и являются особенно обидными. К сожалению, именно такой стала произошедшая в четверг авария космического корабля «Союз МС-10», завершившаяся успешным спасением российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга. Неудачный запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» стал первым аварийным после 64 успешных запусков этой ракеты с 2000 г. Авария, возможно, обнулила, по крайней мере в общественном мнении, скромные, но реально существующие успехи в снижении аварийности космических пусков. Из-за производственных дефектов самих ракет или недостатков программного обеспечения аварийных запусков российских ракет не было с декабря 2016 г., когда из-за аварии насоса разрушился бак окислителя третьей ступени ракеты «Союз-У» и был потерян грузовой космический корабль «Прогресс МС-4» с грузами для МКС.

Эта авария не только нанесла особенно сильный удар по имиджу отечественной космонавтики. Если ее причины не будут убедительно расследованы и устранены, она может сказаться и на самом важном сейчас для российской космической отрасли коммерческом заказе на запуск спутников системы мобильной спутниковой связи OneWeb, которая должна обеспечить глобальный доступ к широкополосному интернету. Для этого планировалось использовать одну из модификаций ракеты «Союз». Что касается влияния аварии на планы NASA отказаться в 2020 г. от космических кораблей «Союз» для полетов к МКС, то вряд ли это произойдет. Эти давно утвержденные планы зависят только от темпов разработки американскими компаниями пилотируемых кораблей по заказу NASA. Впрочем, успешная работа систем аварийного спасения на одном из самых сложных этапов полета наверняка привлечет профессиональное внимание конструкторов космической техники в США и Китае.