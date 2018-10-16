Что будет с РПЦ и ее прихожанами. Пять вопросов о церковном кризисе

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Андрей Гордеев / Ведомости

Разрыв Русской православной церкви с Константинополем и церковный конфликт с Украиной привлекли внимание даже людей, далеких от церковной жизни. Ситуация чем-то напоминает Константинополь IV в., обстановку в котором тамошний архиерей Григорий Богослов (отдаленный предшественник нынешнего константинопольского патриарха Варфоломея) с иронией описывал так: «Стоит прийти на рынок и спросить – есть ли сегодня баня, а мне отвечают, что Сын меньше Отца; или спрашиваю – почем сегодня хлеб, а мне отвечают – Сын есть тварь» (т. е. сотворен Отцом). Тогда рыночные торговцы излагали учения о Троице, отвергнутые церковью, теперь людей интересуют не богословские, а церковно-политические вопросы – и они учатся отличать загадочный томос от не менее загадочного Фанара.

Я попробовал дать ответы на пять главных «церковных» вопросов, которые слышал в последнее время наиболее часто.

Первый вопрос: можно ли было предотвратить предоставление Константинополем украинской автокефалии (это должно произойти в обозримом будущем) и, соответственно, разрыв с Константинополем? В исторической перспективе – не знаю, а в ближайшее время – вполне. Решающим моментом стал отказ РПЦ участвовать во Всеправославном соборе на Крите в 2016 г. Подготовка собора шла с 1961 г., и для Варфоломея его проведение носило принципиальный характер. Правда, РПЦ заявила тогда, что выступает только за откладывание собора, но такая позиция напоминала заявления Виктора Януковича о том, что подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом не отменено, а просто отсрочено на некоторое время. Но наблюдателям было ясно, что это «некоторое время» в реальности может занять десятилетия – пересмотр с трудом найденного компромисса между различными церквями относительно соборных документов приводил к обрушению всей конструкции.