Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4684 от 29.10.2018 под заголовком: Большой неизбирательный террор

Большой неизбирательный террор

Историк Людмила Лягушкина о рабоче-крестьянском портрете репрессий 1937-1938 гг.
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Летом 2018 г. в сети активно распространялся видеоролик «Как нужно разговаривать со сталинистами», где гости студии регионального телеканала обсуждают инициативу по установке памятника Сталину в Красноярске. Глава местного общества «Мемориал» Алексей Бабий пытается доказать своему оппоненту, что этого делать нельзя, но диалога не получатся. Тогда Бабий выкладывает на стол десяток томов «Книг памяти» с именами и краткими биографиями репрессированных в Красноярском крае. Открыв одну из книг на развороте с фотографиями арестованных, он говорит: «Посмотрите им в глаза и скажите: «Я хочу поставить памятник тому, кто вас расстрелял».

Удивительно, конечно, что в 2018 г. все еще приходится буквально на пальцах объяснять, что массовые расстрелы и поточная отправка в ГУЛАГ невинных людей делает правителя недостойным памятника. Однако ролик интересен не только этим. Изучение биографий репрессированных, которые содержатся в «Книгах памяти» и их следственных делах, показывает, насколько неизбирательными были сталинские репрессии.

Механизмы террора

Чтобы объяснить, почему возникают такие вопросы, нужно рассказать о причинах и сути сталинских репрессий и в особенности о Большом терроре 1937–1938 гг. Массовый террор против граждан СССР шел во все годы правления Сталина. Однако самые жестокие по количеству смертных приговоров репрессии пришлись на 1937–1938 гг., когда было арестовано более 1,6 млн граждан, их которых почти 700 000 были расстреляны.

Большинство исследователей сейчас видят причины начала террора в подготовке к масштабной войне, которая, по мнению руководства, требовала искоренения «пятой колонны» потенциальных изменников. Вторым распространенным объяснением является предположение о том, что советская власть решила «окончательно решить вопрос» некоторых социальных групп, которые за 20 лет так и не удалось интегрировать в новое общество.

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Комментарии
s1138
21:21 28.10.2018
Очень хорошая статья, спасибо!
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