Большой неизбирательный террор
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Летом 2018 г. в сети активно распространялся видеоролик «Как нужно разговаривать со сталинистами», где гости студии регионального телеканала обсуждают инициативу по установке памятника Сталину в Красноярске. Глава местного общества «Мемориал» Алексей Бабий пытается доказать своему оппоненту, что этого делать нельзя, но диалога не получатся. Тогда Бабий выкладывает на стол десяток томов «Книг памяти» с именами и краткими биографиями репрессированных в Красноярском крае. Открыв одну из книг на развороте с фотографиями арестованных, он говорит: «Посмотрите им в глаза и скажите: «Я хочу поставить памятник тому, кто вас расстрелял».
Удивительно, конечно, что в 2018 г. все еще приходится буквально на пальцах объяснять, что массовые расстрелы и поточная отправка в ГУЛАГ невинных людей делает правителя недостойным памятника. Однако ролик интересен не только этим. Изучение биографий репрессированных, которые содержатся в «Книгах памяти» и их следственных делах, показывает, насколько неизбирательными были сталинские репрессии.
Механизмы террора
Чтобы объяснить, почему возникают такие вопросы, нужно рассказать о причинах и сути сталинских репрессий и в
Большинство исследователей сейчас видят причины начала террора в подготовке к масштабной войне, которая, по мнению руководства, требовала искоренения «пятой колонны» потенциальных изменников. Вторым распространенным объяснением является предположение о том, что советская власть решила «окончательно решить вопрос» некоторых социальных групп, которые за 20 лет так и не удалось интегрировать в новое общество.
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