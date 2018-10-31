Кто такая Азия Биби и почему нам всем нужно знать ее историю

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PUNJAB GOVERNOR'S HOUSE / AFP

«Я медленно умираю. Безболезненно, но ужасно медленно <...> Порядочная жена, хорошая мать, добрая христианка... которая теперь годна лишь для виселицы». Это слова из книги, написанной Азией Биби в соавторстве с журналисткой Анн-Изабель Толле. Сама Азия не умеет писать и читать. Мать пятерых детей, она была арестована в 2009 г. по обвинению в богохульстве и приговорена к повешению. Вчера Верховный суд Пакистана отменил приговор – под разъяренные крики толпы. На арабском ее имя означает «греховный», говорится в решении суда, но про нее можно сказать словами Шекспира из «Короля Лира»: «Я не так перед другими грешен, как другие передо мной».

Что она сделала? Собирая ягоды в жару, выпила воды из колодца для мусульман и предложила воды другим женщинам. А те накинулись на нее с руганью за то, что она осквернила колодец, называли грязной христианкой и поносили Иисуса. Она начала защищать Христа и рассуждать о пророке Мухаммеде. По законам Пакистана богохульство может караться смертью, «даже оказаться под подозрением – уже преступление в глазах религиозных фанатиков, которые судят, приговаривают и казнят во имя Господа. А ведь Аллах – это чистая любовь». Губернатор Пенджаба Салман Тасир и министр по делам религиозных меньшинств Шахбаз Бхатти – один мусульманин, другой христианин – были убиты фундаменталистами за поддержку Азии: «Даже животных не убивают с такой жестокостью. <...> Тасир говорил, что «в Пакистане времен наших отцов-основателей закона о богохульстве не существовало».