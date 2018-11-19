Как Китай развалил договор о ракетах средней и меньшей дальности

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David Gray / REUTERS

США формально обосновывают свое решение о выходе из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД) нарушениями со стороны России. Но при этом даже на официальном уровне не скрывается, что Китай, не являющийся частью договора, представляет собой по крайней мере столь же серьезный повод для беспокойства. Президент США Дональд Трамп говорил о необходимости включения КНР в новое соглашение по ракетам подобного класса. Его советник по национальной безопасности Джон Болтон призывал Россию обсудить проблему китайских ракет, угрожающих «сердцу России».

К сожалению, этот призыв опоздал примерно на 40 лет или даже больше. В конце 1960-х – начале 1970-х, когда стало ясно, что Китай получит баллистические ракеты, способные поразить не только населенные пункты советского Дальнего Востока, но и европейскую часть страны, руководство СССР рассматривало разные варианты решения проблемы, включая, по всей видимости, и превентивную войну. Разумеется, военное решение проблемы было слишком рискованным. В дальнейшем СССР пришлось привыкнуть жить с полным осознанием того, что с КНР у него сложились отношения взаимного ядерного сдерживания. Именно наличие китайской ракетной угрозы стало причиной развертывания системы ПРО Москвы А-35 – крайне дорогой, но при этом ограниченной рамками договора с США по ПРО от 1972 г. Бесполезная против американского удара, эта система позволяла спасти хотя бы столицу от немногочисленных тогда китайских ракет.