Почему «токсичный» — слово года не только на английском, но и на русском
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Оксфордский словарь выбрал главным словом 2018 г. toxic («токсичный», «ядовитый») как наиболее точно передающее «дух и настроение» уходящего года и имеющее потенциал «культурного значения». То есть выбор слова года далеко не только лингвистическая история, хотя частота поиска значения toxic в онлайн-версии Оксфордского словаря в 2018 г. выросло на 45%, следует из пояснения экспертов. Для России, с которой в англоязычном пространстве часто ассоциируется политическая токсичность, это плохой сигнал.
Победой в конкурсе слов – символов года слово «токсичный» обязано, надо думать, не только прямому своему значению. Да, чаще прочего в англоязычном мире в 2018 г. оно употреблялось в сочетании со словом «химикаты» (в топ-5 вошли также «токсичное вещество» и «токсичный газ»). Но дальше, согласно списку наиболее частотных употреблений, идут уже примеры из области психологии и, шире, общественных отношений, откуда недалеко и до политики («токсичная маскулинность», «токсичное окружение», «токсичные отношения»). При этом «токсичные активы» – словосочетание из лексикона финансистов, возникшее 10 лет назад на волне финансового кризиса и тогда воспринимавшееся едва ли не как первый случай выхода слова из словаря химиков во внешний мир, в 2018 г. в десятку не вошло вовсе: финансовая токсичность за это время, получается, уступила место токсичности общественной.
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