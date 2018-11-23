Кто и зачем хочет оправдать советское вторжение в Афганистан
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Попытки отечественной элиты пересмотреть неприятные для СССР эпизоды недавнего прошлого связаны с желанием подтвердить «непротиворечивую» версию истории, чтобы представить ее как цепь мудрых решений и побед.
Госдума может радикально изменить официальную оценку войны в Афганистане 1979–1989 гг. Группа депутатов подготовила проект заявления, предлагающего признать «не соответствующей принципам исторической справедливости» принятую в декабре 1989 г. резолюцию первого Съезда народных депутатов СССР о моральном и политическом осуждении решения о вводе войск в Афганистан в 1979 г. По мнению авторов, решение о вводе войск принималось с соблюдением принципов международного права, согласно двусторонним договорам с Афганистаном. Они считают, что советское военное присутствие сдерживало террористическую угрозу, способствовало сокращению производства наркотиков и пресекало их перемещение на советскую территорию.
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