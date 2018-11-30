От редакции
Статья опубликована в № 4707 от 30.11.2018 под заголовком: Систематизация протеста

Как систематизировать стихийный протест

Успех новой протестной стратегии Алексея Навального будет зависеть от сохранения высокого уровня политизации общества
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Успех оппозиционной кампании по масштабированию и упорядочиванию стихийного осеннего протестного голосования будет зависеть от того, сохранится ли в 2019 г. в обществе высокий градус политизации, сыгравший в 2018 г. против «Единой России». Бенефициарами новой кампании Алексея Навального должны стать партии системной оппозиции, которые уже однажды не оправдали надежд протестных избирателей после сходной кампании 2011 г., голосуя в Госдуме по принципиальным законопроектам солидарно с партией власти.

Навальный, политик, которому закрыт путь на выборы, обнародовал в среду новую стратегию консолидации протестных голосов, цель которой – лишить «Единую Россию» монополии на власть. Фактически это попытка упорядочить спонтанное протестное голосование этой осени, которое привело к поражению кандидатов власти в четырех регионах и вызвало нервную реакцию кураторов выборов в Москве. Она также напоминает стратегию сторонников политика на парламентских выборах 2011 г. – голосовать за любую партию, кроме «Единой России», – в результате чего КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР заметно улучшили свои результаты по сравнению с выборами 2007 г. Этот план Навальный предлагает опробовать на выборах в Москве и Петербурге осенью 2019 г.: не распылять голоса между кандидатами от оппозиции, а организованно голосовать за одного из них – за кого именно, предполагается определить по итогам соцопросов и проч. Управляемость и соглашательство системной оппозиции он объясняет доминированием партии власти, а «получив больше голосов, она быстро перестанет быть такой уж трусливой», рассчитывает Навальный.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике