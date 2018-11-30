Как систематизировать стихийный протест
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Успех оппозиционной кампании по масштабированию и упорядочиванию стихийного осеннего протестного голосования будет зависеть от того, сохранится ли в 2019 г. в обществе высокий градус политизации, сыгравший в 2018 г. против «Единой России». Бенефициарами новой кампании Алексея Навального должны стать партии системной оппозиции, которые уже однажды не оправдали надежд протестных избирателей после сходной кампании 2011 г., голосуя в Госдуме по принципиальным законопроектам солидарно с партией власти.
Навальный, политик, которому закрыт путь на выборы, обнародовал в среду новую стратегию консолидации протестных голосов, цель которой – лишить «Единую Россию» монополии на власть. Фактически это попытка упорядочить спонтанное протестное голосование этой осени, которое привело к поражению кандидатов власти в четырех регионах и вызвало нервную реакцию кураторов выборов в Москве. Она также напоминает стратегию сторонников политика на парламентских выборах 2011 г. – голосовать за любую партию, кроме «Единой России», – в результате чего КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР заметно улучшили свои результаты по сравнению с выборами 2007 г. Этот план Навальный предлагает опробовать на выборах в Москве и Петербурге осенью 2019 г.: не распылять голоса между кандидатами от оппозиции, а организованно голосовать за одного из них – за кого именно, предполагается определить по итогам соцопросов и проч. Управляемость и соглашательство системной оппозиции он объясняет доминированием партии власти, а «получив больше голосов, она быстро перестанет быть такой уж трусливой», рассчитывает Навальный.
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