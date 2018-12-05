Зачем нужна ротация порядочных людей в СПЧ
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Всякая ротация состава Совета по правам человека (СПЧ) – это квест администрации президента по привлечению в этот консультативный орган с ограниченными полномочиями людей, пользующихся уважением в правозащитном сообществе, но в сочетании с лояльными власти деятелями. Согласие на работу в СПЧ общественников с репутацией поддерживает выгодный Кремлю имидж СПЧ как порядочного и деятельного органа. Но попытки правозащитников использовать СПЧ для продвижения реально значимых инициатив и улучшения ситуации с правами человека в стране, как правило, заканчиваются весьма скромными результатами.
Ротация – это всегда компромисс, вопрос в масштабе. Так, на этот раз вместо не попавшего в новый состав представителя федерального «Мемориала» членом СПЧ стал его коллега из региона; представитель «Голоса» выбыл безвозвратно, зато уцелели основатель НКО, борющейся с пытками, в том числе в Чечне, и глава НКО, успешно оспаривающей в ЕСПЧ нарушения прав человека в России. Часть мест были вакантны из-за досрочного сложения полномочий членами прежнего состава. Иногда люди покидают совет из-за занятости, но чаще – из-за несогласия с позицией коллег или с властью в целом. Так, самый большой протестный исход был в 2012 г. после возращения в Кремль Владимира Путина.
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